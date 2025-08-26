TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 다음 달 12일부터 3일간 경기도 포천시 아도니스 컨트리클럽에서 열리는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 OK저축은행 읏맨 오픈에서 특별 관람권인 '프리미엄 패스'가 새롭게 도입된다.

대회 조직위원회는 관람객의 편의를 대폭 향상시킨 '프리미엄 패스' 100장을 한정 판매한다고 26일 밝혔다. 이 패스를 소지하면 사흘 내내 경기를 관람할 수 있는 입장권 2장이 제공되며, 주차 대행 서비스와 갤러리 스탠드 내 별도 지정석, 코스 곳곳에 마련된 전용 쉼터를 이용할 수 있다. 전용 쉼터에서는 음료와 얼음이 무료로 제공된다.

또한, 일반 갤러리가 출입할 수 없는 클럽하우스 1층 입장도 허용되며, 우산, 볼 케이스, 네임택, 얼음주머니, 볼 수건 등이 담긴 특별 선물 상자도 증정된다. 프리미엄 패스는 OK저축은행 읏맨 오픈 공식 홈페이지에서 구매할 수 있다.

올해로 10회째를 맞는 이번 대회에는 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약 중인 박성현 선수가 출전해 큰 기대를 모으고 있다. 또한 방신실, 김우정, 임희정, 권서연, 조혜림, 김민솔, 오수민 등 OK 골프장학생 출신 선수들의 치열한 경쟁도 펼쳐질 예정이다.