TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 식품의약품안전처가 29일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 키움 히어로즈의 경기에서 마약 오남용 예방 캠페인을 진행했다.

이날 경기에서는 '마약 중독을 던지고, 날려 버린다'는 의미를 담아 특별한 시구·시타 이벤트가 펼쳐졌다. 서국진 한국마약퇴치운동본부 이사장이 시구를 맡았고, 마약중독 회복자인 한창길 씨가 시타자로 나서 현장에 의미를 더했다.

경기 중에는 대형 전광판을 통해 마약 오남용 예방 캠페인 영상이 상영됐으며, 마약류 전화상담센터 1342와 마약재활센터에 대한 홍보도 함께 이뤄졌다. 경기 시작 전에는 중앙매표소 앞에서 관람객을 대상으로 마약류 예방과 사회재활 관리 체계, 1342 용기한걸음센터, 함께한걸음센터 등을 적극적으로 알렸다.

또한, LG 트윈스와 1342 용기한걸음센터 로고가 새겨진 부채가 팬들에게 응원 물품으로 배포됐고, TV 등 다양한 영상 매체를 통해 1342 번호가 반복적으로 노출됐다.

오유경 식약처장은 "식약처는 마약 중독을 질병으로 인식하고, 다양한 정책적 수단을 통해 건강한 사회복귀를 지원하고 있다"며 "앞으로도 스포츠와 연계한 마약 오남용 예방활동을 확대하고, 마약중독자 재활 프로그램도 지속적으로 늘려 국민과 함께 건강한 사회를 만들어가겠다"고 강조했다.