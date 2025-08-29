TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | LG 트윈스가 KBO리그 10구단 체제 최초로 '전 구단 상대 전적 우위'라는 진기록 달성을 향해 순항하고 있다.

28일 경남 창원NC파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 NC 다이노스와의 경기에서 LG는 4-3의 짜릿한 역전승을 거뒀다. 이로써 LG는 NC와의 시즌 상대 전적에서도 8승 6패로 앞서며, 주중 3연전을 2승 1패로 마무리했다.

2025시즌 KBO리그는 10개 구단이 각 팀당 16경기씩 치르며, 총 144경기 성적으로 정규시즌 순위를 가린다. LG는 28일 현재 75승 44패 3무(승률 0.630)로 단독 선두를 달리고 있으며, 2위 한화 이글스와는 4.5게임 차이를 유지하고 있다.

LG는 올 시즌 모든 팀에 강한 모습을 보이고 있다. 한화(7승 5패 1무), 롯데(8승 4패 2무), SSG(10승 5패), kt(7승 4패), 삼성(9승 6패), NC(8승 6패), KIA(10승 4패), 두산(8승 6패), 키움(8승 4패) 등 9개 구단 모두와의 상대 전적에서 우위를 점하고 있다. 특히 롯데, SSG, 삼성, KIA를 상대로는 남은 경기 결과와 관계없이 시즌 전적 우세를 확정했다.

남은 경기에서 한화전 1승, kt전 2승, NC·두산전 각 1승, 키움전 1승만 추가하면, LG는 15년 만에 단일 시즌 전 구단 상대 전적 우위라는 대기록을 세우게 된다. 8개 구단 체제였던 2010년 SK 와이번스 이후 10구단 체제에서는 LG가 최초다.

LG는 1994년 이후 31년 만에 이 기록 달성을 노리고 있다. 당시 LG는 태평양, 해태, 한화, 삼성, 롯데, OB, 쌍방울 등 모든 팀을 상대로 우위를 보였던 바 있다.

LG 트윈스가 남은 경기에서도 강세를 이어가며 KBO리그 역사의 한 페이지를 장식할 수 있을지 팬들의 기대가 높아지고 있다.