TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 이민성 감독이 이끄는 22세 이하(U-22) 축구대표팀이 부상으로 인한 선수 교체라는 변수를 맞았다. 전북의 강상윤과 수원FC의 정승배가 각각 왼쪽과 오른쪽 발목 부상으로 대표팀에서 빠지게 됐다.

대한축구협회는 29일, 강상윤과 정승배를 대신해 이규동(전북)과 채현우(안양)을 U-22 대표팀에 긴급 발탁했다고 밝혔다. 이규동은 중앙 미드필더뿐만 아니라 최전방과 측면 공격도 소화할 수 있는 멀티 자원으로, 팀 전력에 새로운 활력을 불어넣을 전망이다. 채현우는 지난 시즌 안양에서 프로에 데뷔한 윙어로, 올 시즌 K리그1 25경기에서 3골을 기록하며 좋은 활약을 펼치고 있다.

이민성호는 오는 9월 3일부터 9일까지 인도네시아 시도아르조에서 열리는 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 예선에 출전한다. 대표팀은 8월 31일과 9월 1일에 각각 선발대와 후발대로 나누어 인도네시아로 출국하며, 예선에서는 마카오(3일), 라오스(6일), 인도네시아(9일)와 차례로 맞붙는다. 모든 경기는 인도네시아 시도아르조의 겔로레 델타 스타디움에서 펼쳐질 예정이다.