TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 한국기원이 한국 현대바둑 80주년을 기념해 특별한 콘텐츠 공모전을 개최한다. 이번 공모전은 바둑의 전통과 미래 가치를 현대적 시각으로 재조명하고, 대중들에게 바둑을 더욱 친근하게 알리기 위해 기획됐다.

공모전은 일러스트와 유튜브 영상 두 부문으로 진행된다. 일러스트 부문에서는 바둑을 주제로 한 창작 이미지를 모집하며, 생성형 인공지능(AI)을 활용한 작품도 출품할 수 있다. 유튜브 영상 부문은 형식에 제한이 없으며, 바둑을 효과적으로 알릴 수 있는 콘텐츠라면 무엇이든 가능하다. 권장 재생 시간은 20초에서 10분 이내다.

대한민국 국민이면 누구나 참여할 수 있으며, 접수 기간은 10월 19일까지다. 출품작은 타 공모전 수상 이력이 없고, 표절이나 저작권 문제가 없는 순수 창작물이어야 한다. 응모 방법은 한국기원 홈페이지에서 지원신청서를 내려받아 작성한 뒤, 작품 파일과 함께 이메일로 제출하면 된다.

심사는 주제 적합성, 창의성, 완성도, 확장성 등을 기준으로 이뤄지며, 온라인 반응(조회수·댓글 등) 30%와 심사위원단 평가 70%가 반영된다. 심사 결과는 10월 27일 오후 5시, 한국기원 홈페이지를 통해 발표된다. 시상식은 11월 5일 '바둑의 날' 기념행사에서 열린다.

총상금 1,200만원이 걸린 이번 공모전에서는 각 부문별 1위에게 250만원, 2위 150만원, 3위 100만원, 4위 60만원, 5위 40만원이 수여된다. 수상작은 80주년 기념 공식 홍보물과 전시, 온오프라인 채널 등 다양한 방식으로 활용될 예정이다. 자세한 내용은 한국기원 공고문을 통해 확인할 수 있다.