TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 한국프로골프(KPGA) 투어에서 역대 최다 상금 55억1,745만원을 기록한 박상현이 2년 만의 우승을 향해 힘차게 질주하고 있다. 29일 경기도 광주시 강남300 컨트리클럽에서 열린 KPGA 투어 동아회원권그룹 오픈 2라운드에서 박상현은 7언더파 63타를 기록, 전날 6언더파 64타에 이어 중간 합계 13언더파 127타로 단독 선두에 올랐다.

박상현은 지난 2023년 제네시스 챔피언십에서 통산 12번째 우승을 거둔 이후, 작년과 올해 우승 소식이 없었다. 화려한 장타나 날카로운 아이언샷이 돋보이지는 않지만, 그의 경기는 물 흐르듯 매끄럽다는 평가를 받고 있다. 이날도 박상현은 그린 적중률이 61.1%에 불과했지만, 보기 없이 버디 7개를 쓸어 담으며 완벽한 플레이를 선보였다.

하지만 올해 전반기 박상현의 성적은 다소 부진했다. 9개 대회에서 한 번도 톱10에 들지 못했고, 상금랭킹도 69위에 머물렀다. 이에 박상현은 2개월간 골프채를 아예 내려놓고 완전한 휴식을 취했다. 시즌이 끝나면 1~2개월은 골프채를 잡지 않는다는 그의 습관이 이번에도 빛을 발했다. 대회 개막 2주 전부터 연습을 재개한 그는 손에 물집이 잡히고 피멍이 들 정도로 몰입해 준비했다고 밝혔다.

박상현은 "최근 1년간 성적이 좋지 않았지만, 지금의 감각만으로도 만족한다"며 "우승 경쟁보다는 페이스 유지가 더 중요하다. 앞으로 샷을 더욱 정교하게 다듬겠다"고 각오를 다졌다.

이날 경기장에는 미국프로골프(PGA) 콘페리투어 진출을 노리는 이승택도 박상현의 경기를 따라다니며 많은 것을 배웠다고 전했다. 한편, 박상현을 1타 차로 박은신이 추격하고 있으며, 최찬과 조민규가 공동 3위에 올랐다. 디펜딩 챔피언 이동민은 7언더파로 공동 9위, 허인회는 컷 탈락했다.

박상현이 휴식의 힘을 바탕으로 다시 한 번 KPGA 무대를 평정할 수 있을지, 골프 팬들의 관심이 집중되고 있다.