2025.08.30 (토)

종합스포츠

KIA 오선우, 데뷔 첫 시즌 전 구단 상대 홈런 달성

오선우, 6회 극적인 3점포로 대기록 완성
KIA의 새로운 거포, 올 시즌 15홈런 돌파

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | KIA 타이거즈의 오선우(28)가 프로 데뷔 후 처음으로 단일 시즌 전 구단 상대 홈런을 달성하는 쾌거를 이뤘다.

오선우는 29일 수원 케이티위즈파크에서 열린 kt wiz와의 원정 경기에서 1-1로 팽팽하던 6회초, 1사 1, 2루의 기회에 상대 선발 패트릭 머피의 140㎞ 체인지업을 받아쳐 우측 담장을 넘기는 3점 홈런을 터뜨렸다. 이 홈런은 오선우의 올 시즌 15번째 홈런이자, 그가 올 시즌 모든 구단을 상대로 홈런을 기록한 대기록의 순간이었다.

경기 전까지 kt wiz를 상대로만 홈런이 없었던 오선우는 이날 홈런으로 '전 구단 상대 홈런'을 완성하며, 올 시즌 10번째로 이 기록을 달성한 선수가 됐다.

2019년 KIA에 입단한 오선우는 지난해까지 1, 2군을 오가며 1군 무대에서 단 7개의 홈런만을 기록했으나, 올 시즌 확실한 1군 타자로 자리매김하며 이미 15홈런을 기록, 팀의 새로운 거포로 떠오르고 있다.

2025-08-29_FRI