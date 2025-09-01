TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 한국여자프로골프(KLPGA) 투어가 스포츠안전재단이 부여하는 대회 안전관리 최고 등급을 받았다. KLPGA는 1일, 스포츠안전재단이 올해 두 차례에 걸쳐 KLPGA 투어 대회에 대한 안전 진단을 실시한 결과, ‘허용 가능 안전 단계’라는 최고 등급 판정을 내렸다고 밝혔다.

스포츠안전재단은 체육 분야 안전 정책과 현장 진단을 전문적으로 수행하는 기관이다. 이번 평가는 안전관리계획, 인력, 장소, 물자 등 4개 항목을 기준으로 계획서 검토, 현장 실태 점검, 안전관리자 인터뷰 등 다양한 방법으로 진행됐다.

KLPGA는 이번 진단 결과를 스폰서, 대행사, 골프장 등 대회 관계자들과 공유할 계획이다. 또한, 대회 전·중·후 단계별로 안전 환경을 조성하는 데 적극적으로 활용할 방침이다.

정규투어의 안전관리 수준 강화를 위해 KLPGA는 대회 운영 실무자 전원이 ‘체육행사 안전관리책임자 및 안전관리자’ 자격을 취득했다. 이달 말에는 스포츠안전재단 강사를 초빙해 대회 대행사와 실행사를 대상으로 안전관리 역량 강화와 법적 대응 능력 확보를 위한 교육도 진행할 예정이다.