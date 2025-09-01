TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 한국 수영의 자존심 김우민(24·강원도청)과 지유찬(23·대구광역시청)이 세계수영선수권에서의 성과를 바탕으로 2026 아이치·나고야 아시안게임과 올림픽을 향한 각오를 다졌다.

지난 7월 싱가포르에서 열린 2025 세계수영선수권대회에서 김우민은 남자 자유형 400ｍ에서 동메달을 획득했고, 지유찬은 남자 자유형 50ｍ에서 21초66의 아시아 신기록을 세우며 한국 수영의 새 역사를 썼다. 두 선수는 각각 1천만 원의 포상금을 받으며 대한민국 수영의 위상을 높였다.

김우민은 "오랜만에 경기에 나서 두려움이 있었지만 입상에 성공해 기쁨이 두 배였다"며, "연맹에서 마련해주는 포상식이 큰 동기부여가 된다"고 소감을 전했다. 지유찬 역시 "준결승 직후 한 시간 만에 치른 스윔-오프에서 아시아 신기록을 세우고 결승에 진출한 것이 큰 의미였다"며, "기록보다는 결승 진출에 집중했다"고 밝혔다.

이제 두 선수의 시선은 2026년 아시안게임과 올림픽으로 향한다. 김우민은 "항저우 아시안게임에서의 좋은 기억을 살려 내년에도 다관왕에 도전하고 싶다"고 포부를 밝혔고, 지유찬은 "자신의 기록을 줄여가는 데 집중하면 좋은 결과가 있을 것"이라며 자신감을 드러냈다.

급성장하는 중국, 일본 선수들과의 경쟁에 대해 김우민은 "저희 할 일에 집중하겠다"고 했고, 지유찬도 "긴장되지만 기록 경신에 초점을 맞추겠다"고 말했다. 내년 아시안게임 경영 종목이 도쿄 아쿠아틱 센터에서 열리는 만큼, 두 선수 모두 각별한 각오를 다지고 있다.

포상금 사용 계획에 대해 김우민은 동료 이호준을 위로하고 싶다고 밝혔고, 지유찬은 함께 훈련한 동료들과 식사를 하며 기쁨을 나누고 싶다고 전했다. 한국 수영의 미래를 책임질 두 선수의 도전은 이제 시작이다.