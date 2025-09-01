TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 대전 서구가 2027년까지 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 ‘반다비 체육센터’ 건립을 추진한다. 이번 체육센터는 수영장, 보조 풀, 생활체육 공간 등 다양한 시설을 갖춘 통합형 공공체육시설로, 모두가 함께 어울릴 수 있는 공간을 목표로 하고 있다.

신축되는 반다비 체육센터는 지하 2층에서 지상 3층까지, 연면적 약 3,000㎡ 규모로 조성된다. 위치는 기존 서구건강체련관 부지로 결정됐다. 서구건강체련관은 1996년 12월 건립된 이후 27년간 장애인 체육시설로 운영되며 하루 평균 400여 명이 재활 운동과 체력 단련을 위해 찾았던 곳이다.

하지만 2023년 10월 실시된 정밀 안전진단에서 ‘D등급’ 판정을 받아 안전성에 문제가 제기됐다. 이에 따라 지난해 4월부터 운영이 중단됐고, 결국 철거가 결정됐다. 서구는 기존 체육관의 빈자리를 모두가 안전하게 이용할 수 있는 현대식 체육센터로 채워, 지역 주민들의 건강과 화합을 위한 새로운 공간을 제공할 계획이다.