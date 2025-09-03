TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 울산 울주군시설관리공단과 울주유소년축구클럽이 지역 유소년 축구의 활성화와 체계적인 육성을 위해 손을 맞잡았습니다. 양 기관은 최근 업무협약(MOU)을 체결하고, 유소년 축구 활동의 원활한 운영과 협조, 육성 프로그램 공동 추진, 정보 교류 및 업무 연계 강화 등 다양한 분야에서 협력하기로 했습니다.

울주유소년축구클럽은 제6회 영월드 별빛 유소년 축구대회와 2025 영덕 FOOTBALL FESTA 3학년부에서 연이어 우승을 차지하며 뛰어난 성과를 거두고 있습니다. 또한 클럽 소속 선수들이 한국청소년연맹 선발팀, 드림캠 탑팀, 부울경 유소년 대표팀 등 다양한 대표팀에 발탁되는 등 두각을 나타내고 있습니다. 특히 2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 국제 유소년 축구대회에서는 김서준 선수가 유소년 축구 국가대표팀에 선발되는 영예를 안았습니다.

최인식 울주군시설관리공단 이사장은 "유소년 선수들이 체계적이고 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다. 울주군시설관리공단은 간절곶스포츠파크를 포함해 12개 운동장과 6개 체육센터 및 체육관을 운영하며 지역 스포츠 발전을 위해 힘쓰고 있습니다.