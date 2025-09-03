TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 춘천시가 강원FC의 아시아챔피언스리그(ACL) 춘천 홈경기를 앞두고 경기 준비에 박차를 가하고 있다. 3일, 현준태 부시장 주재로 열린 'ACL 홈경기 대응전략 회의'에서는 체육시설, 안전, 교통, 환경정비, 도로, 관광, 자치행정, 홍보 등 각 분야의 준비 상황을 꼼꼼히 점검했다.

강원FC의 ACL 홈경기는 16일 오후 7시 중국 상하이 선화와의 첫 경기를 시작으로, 10월 22일 일본 빗셀 고베, 11월 25일 일본 FC 마치다, 내년 2월 11일 중국 상하이 포트와의 경기가 예정되어 있다. 춘천시는 경기 운영을 통한 지역 활성화를 최우선 과제로 삼고, 시민과 방문객 모두가 안전하고 편리하게 경기를 즐길 수 있도록 만전을 기하고 있다.

송암스포츠타운 경기장에는 LED 조명 교체공사가 완료됐으며, 천연잔디 관리와 선수대기실 리모델링도 경기 전 마무리될 예정이다. 안전 강화를 위해 경기 전 기관 합동 현장점검을 실시하고, 경기 전후로 도로와 환경 정비도 강화한다.

관람객 편의를 위해 경기 당일에는 시내버스 4대를 추가 투입하고, 임시 주차장도 개방한다. 또, 관중과 해외 원정 응원단을 위해 주요 관광지 연계 특별할인권을 발행하고 춘천 투어패스도 적극 홍보할 계획이다.

춘천시 관계자는 "시민과 방문객 모두가 편리하고 안전하게 경기를 즐길 수 있도록 관계기관과 협력해 만전을 기하겠다"며, "ACL 홈경기가 춘천의 중심이 되어 시민의 자긍심을 높이는 축제가 될 수 있도록 준비하겠다"고 밝혔다.