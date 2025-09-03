TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 세계적인 테니스 스타 노바크 조코비치(세르비아)가 US오픈 테니스 대회에서 이색적인 세리머니로 화제를 모았다. 2일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 남자 단식 준준결승에서 테일러 프리츠(미국)를 3-1로 제압한 조코비치는, 경기 후 케이팝 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 '소다팝' 댄스를 선보이며 4강 진출을 자축했다.

이날 댄스 세리머니는 조코비치의 딸 타라의 8번째 생일을 기념하기 위한 특별한 이벤트였다. 조코비치는 "집에서 여러 춤을 연습했는데, 이 춤은 딸이 직접 가르쳐줬다"며 "아침에 타라가 이 춤을 보고 웃었으면 좋겠다"고 소감을 전했다. 또한 "케데헌이 세계적으로 인기를 끌고 있다는 사실도 딸에게 들었다"고 덧붙였다.

'케데헌'은 넷플릭스에서 방영 중인 인기 애니메이션으로, 케이팝 걸그룹 헌트릭스가 주인공으로 등장해 악귀로부터 세상을 지키는 이야기를 담고 있다. 조코비치의 재치 있는 세리머니는 테니스 팬들뿐 아니라 케이팝 팬들에게도 큰 화제를 불러일으켰다.

조코비치는 평소에도 쇼맨십 넘치는 인터뷰와 퍼포먼스로 유명하지만, 이번에는 딸과의 특별한 추억을 위해 코트 위에서 새로운 모습을 보여줬다. 그는 "앞으로 가족과 함께하는 시간을 소중히 여기고 싶다"며 가족에 대한 애정을 강조하기도 했다.