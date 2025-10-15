

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 올 시즌 내내 불안했던 삼성 라이온즈의 마무리가 포스트시즌에서 완전히 달라졌다. 그 중심에는 김재윤이 있다. 시즌 중 기복 있는 투구와 부진으로 마무리 자리에서 밀려났던 김재윤은, 가을야구에서 마치 오승환이 돌아온 듯한 완벽한 피칭으로 팀의 약점을 지워냈다.

김재윤은 정규시즌 63경기에서 4승 7패, 13세이브, 평균자책점 4.99로 고전했다. 하지만 준플레이오프에 들어서며 4경기 3세이브, 평균자책점 0.00을 기록, 피안타와 볼넷 없이 6개의 삼진을 잡아내며 상대 타선을 완벽하게 봉쇄했다. 특히 4차전에서는 9회 마운드에 올라 까다로운 타자들을 삼진과 내야 땅볼로 처리하며 팀의 승리를 지켜냈다.

이번 시리즈에서 김재윤은 통산 준플레이오프 4번째 세이브를 기록, 한화 이글스의 구대성이 세웠던 종전 기록을 넘어섰다. 시즌 중에는 구속 저하와 홈 징크스에 시달렸지만, 후배들의 조언을 받아들여 구위를 회복하며 150㎞에 가까운 묵직한 직구로 상대 타자들을 압도했다. 홈에서 열린 3, 4차전 모두 깔끔한 세이브를 기록하며, 그동안 약점으로 지적됐던 홈 경기에서도 자신감을 되찾았다.

비록 준플레이오프 MVP 투표에서는 1표에 그쳤지만, 박진만 감독은 김재윤을 ‘숨은 MVP’로 꼽았다. 감독은 “포스트시즌에 완벽하게 마무리 투수 역할을 해주고 있다”며 앞으로의 활약에 대한 기대를 드러냈다.

김재윤의 부활은 삼성 라이온즈의 가을야구를 더욱 빛나게 하고 있다.