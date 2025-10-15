TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 바둑 천재 신진서 9단이 란커배 2연패에 도전했지만, 끝내 아쉬운 패배를 맛봤다. 15일 중국 저장성 취저우에서 열린 제3회 취저우 란커배 세계바둑오픈 결승 3번기 최종 3국에서 신진서는 중국의 당이페이 9단에게 195수 만에 백 불계패를 당했다.

이날 신진서는 좌변 전투에서 밀렸지만, 상변 흑진에서 당이페이의 실수를 놓치지 않고 형세를 다시 균형 있게 만들었다. 그러나 막판 끝내기에서 예상치 못한 실수가 나오며 하중앙 요석 2점이 잡히는 치명적인 상황이 발생했다. 결국 신진서는 자책하며 몇 수를 더 둔 뒤 돌을 던져 승부를 마감했다.

이로써 신진서는 종합 전적 1승 2패로 준우승에 머물렀고, 개인 통산 10번째 메이저 세계대회 우승은 다음 기회로 미뤄야 했다. 하지만 당이페이와의 상대 전적에서는 여전히 10승 7패로 앞서고 있다.

한편, 당이페이는 2017년 LG배에 이어 통산 두 번째 세계대회 우승을 차지했다. 란커배 우승 상금은 180만 위안(약 3억4천200만원), 준우승 상금은 60만 위안(약 1억1천400만원)이다. 이번 대회는 중국 규칙(덤 7집반, 제한 시간 각자 2시간, 1분 초읽기 5회)으로 치러졌다.