TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 프로축구 K리그1 울산 HD의 지휘봉을 잡은 지 두 달 만에 팀을 떠난 신태용 전 감독이 팬들에게 진심 어린 사과와 함께 작별의 메시지를 전했다.

신태용 전 감독은 15일 소셜 미디어를 통해 "처용전사(울산 서포터스) 여러분, 울산 HD 팬 여러분 죄송하다. 기대에 부응하지 못해 반전을 이끌지 못했다"며 "모든 것이 제 불찰이고, 감독으로서 역할을 다하지 못했다"고 고백했다.

2017∼2018년 대한민국 국가대표팀과 2020년부터 인도네시아 대표팀을 이끌었던 신 전 감독은 올해 8월, K리그1 7위에 머물던 디펜딩 챔피언 울산의 위기 탈출을 위해 소방수로 선임됐다. 부임 후 첫 경기였던 8월 9일 제주 SK와의 K리그1 25라운드에서 1-0 승리를 거뒀으나, 이후 7경기 연속 무승(3무 4패)으로 팀은 다시 침체에 빠졌다.

결국 울산은 10년 만에 파이널B(7∼12위)로 추락했고, 9일 신태용 감독과의 계약 해지를 공식 발표했다. 신 전 감독은 "여러 이야기가 돌고 있지만, 저의 패착이 가장 크다. 이 책임을 회피하지 않겠다"고 강조했다.

감독 경질 이후 선수단과의 갈등, 소통 방식에 대한 이견 등 뒷말도 무성했지만, 신 전 감독은 "울산의 비상을 위해 최선을 다했다는 사실만은 알아주셨으면 한다"며 "모든 것을 걸었지만 뜻대로 되지 않았다. 다른 변명은 하지 않겠다"고 거듭 책임을 인정했다.

끝으로 그는 "좋지 않게 떠나지만, 처용전사와 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "팬들과 함께한 시간은 인생에서 가장 행복한 순간이었다. 앞으로도 울산의 자존심을 지켜주길 바란다"고 당부했다.

한편, 노상래 유소년 디렉터가 감독대행을 맡은 울산은 18일 광주FC와의 홈 경기를 앞두고 있다. 현재 10위(승점 37)로 승강 플레이오프 위험에 처한 울산은 남은 경기에서 반전이 절실하다.