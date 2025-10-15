2025.10.17 (금)

종합스포츠

신태용 감독, 울산과의 짧은 동행 끝에 진심 어린 사과와 작별

신태용 감독, 울산 팬들에게 아쉬움과 감사 전해
울산, 10년 만의 파이널B 추락…새로운 도전에 직면

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 프로축구 K리그1 울산 HD의 지휘봉을 잡은 지 두 달 만에 팀을 떠난 신태용 전 감독이 팬들에게 진심 어린 사과와 함께 작별의 메시지를 전했다.

신태용 전 감독은 15일 소셜 미디어를 통해 "처용전사(울산 서포터스) 여러분, 울산 HD 팬 여러분 죄송하다. 기대에 부응하지 못해 반전을 이끌지 못했다"며 "모든 것이 제 불찰이고, 감독으로서 역할을 다하지 못했다"고 고백했다.

2017∼2018년 대한민국 국가대표팀과 2020년부터 인도네시아 대표팀을 이끌었던 신 전 감독은 올해 8월, K리그1 7위에 머물던 디펜딩 챔피언 울산의 위기 탈출을 위해 소방수로 선임됐다. 부임 후 첫 경기였던 8월 9일 제주 SK와의 K리그1 25라운드에서 1-0 승리를 거뒀으나, 이후 7경기 연속 무승(3무 4패)으로 팀은 다시 침체에 빠졌다.

결국 울산은 10년 만에 파이널B(7∼12위)로 추락했고, 9일 신태용 감독과의 계약 해지를 공식 발표했다. 신 전 감독은 "여러 이야기가 돌고 있지만, 저의 패착이 가장 크다. 이 책임을 회피하지 않겠다"고 강조했다.

감독 경질 이후 선수단과의 갈등, 소통 방식에 대한 이견 등 뒷말도 무성했지만, 신 전 감독은 "울산의 비상을 위해 최선을 다했다는 사실만은 알아주셨으면 한다"며 "모든 것을 걸었지만 뜻대로 되지 않았다. 다른 변명은 하지 않겠다"고 거듭 책임을 인정했다.

끝으로 그는 "좋지 않게 떠나지만, 처용전사와 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "팬들과 함께한 시간은 인생에서 가장 행복한 순간이었다. 앞으로도 울산의 자존심을 지켜주길 바란다"고 당부했다.

한편, 노상래 유소년 디렉터가 감독대행을 맡은 울산은 18일 광주FC와의 홈 경기를 앞두고 있다. 현재 10위(승점 37)로 승강 플레이오프 위험에 처한 울산은 남은 경기에서 반전이 절실하다.

윤태준 기자의 전체기사 보기

Copyright @TSN KOREA (The Sporting News Korea) Corp. All rights reserved.

