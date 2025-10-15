TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 종합격투기(MMA) 단체 TFC가 4년 만에 화려하게 부활한다. TFC는 오는 17일 서울 강남구 삼성동 섬유센터 텍스파홀에서 'TFC 21' 대회를 개최하며, 부제는 '다시 뛰는 심장'이다. 이번 대회는 2021년 11월 열린 TFC 20 이후 처음 열리는 공식 이벤트로, 격투기 팬들의 기대를 모으고 있다.

TFC는 과거 양동이, 마동현, 곽관호, 최승우, 박준용, 정다운, 장웨일리 등 여러 스타 파이터를 배출해 UFC 등 세계 무대로 진출시키며 국내 종합격투기 발전에 큰 역할을 해왔다. 이번 대회 재개는 박창범 코리안탑팀 회장의 든든한 지원으로 성사됐다. 전찬열 TFC 대표는 "선수들을 발굴해 세계 무대 진출을 돕는 것이 목표"라고 강조했다.

'TFC 21'의 해설은 이교덕 전 UFC 해설위원이 맡고, 진행은 유병학 홍보과장이 책임진다. 한편, TFC 출신 박준용 선수는 오는 26일 아랍에미리트 아부다비에서 열리는 UFC 321에서 이크람 알리스케로프와 맞붙을 예정이다. 박준용이 승리할 경우, 김동현에 이어 한국인 선수로는 두 번째로 UFC 10승을 달성하는 쾌거를 이룰 수 있다.