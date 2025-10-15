TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 프로농구 안양 정관장이 창원 LG의 4연승 도전을 저지하며 시즌 4번째 승리를 챙겼다. 15일 창원체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 정관장은 LG를 70-62로 제압했다.

정관장은 경기 초반부터 강력한 수비로 LG를 압박하며 1쿼터 25-12로 기선을 제압했다. 특히 1쿼터 종료 직전 렌즈 아반도의 버저비터 2점 슛이 분위기를 끌어올렸다. LG는 2쿼터 후반 수비를 강화하고 칼 타마요의 득점으로 추격했지만, 조니 오브라이언트의 외곽포로 정관장은 전반을 39-26으로 앞섰다.

LG는 외국인 선수 아셈 마레이가 전반에 리바운드 9개를 잡아냈지만 득점에는 실패했고, 팀 야투 성공률도 28%에 그쳐 고전했다. 후반에도 정관장은 오브라이언트와 한승희의 연속 3점 슛으로 3쿼터 중반 54-35까지 점수 차를 벌렸다. 3쿼터가 끝날 때는 62-41, 20점 이상의 격차로 승기를 굳혔다.

4쿼터에는 양 팀 모두 주전 선수들을 빼고 경기를 운영했으나, LG는 최형찬의 연속 3점 슛 등으로 추격했지만 결과를 뒤집지 못했다. 정관장에서는 아반도가 18점, 한승희가 16점, 오브라이언트가 14점 11리바운드로 더블더블을 기록하며 승리의 주역이 됐다. LG는 타마요가 19점으로 분전했으나 자유투 난조에 발목을 잡혔다. 마레이는 리바운드 10개를 기록했지만 득점은 2점에 그쳤다.

정관장은 이번 승리로 시즌 4승 2패를 기록하며 3위에 올랐고, LG는 3승 2패로 수원 kt와 공동 4위에 머물렀다.