TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 한때 국가대표 감독과 선수로 함께했던 목진석 9단과 오유진 9단이 더 메리든 오픈 결승에서 운명적인 맞대결을 펼친다. 두 기사는 오는 22일부터 23일까지 열리는 2025 더 메리든 오픈 결승 3번기에서 초대 우승컵을 두고 자존심을 건 한판 승부를 벌인다.

올해 신설된 더 메리든 오픈은 만 45세 이상 시니어 프로기사, 여자 프로기사, 아마추어 기사들이 실력을 겨루는 독특한 대회다. 이창호, 유창혁, 김은지, 김채영 등 쟁쟁한 9단들과 예선을 통과한 아마추어 8명이 32강 토너먼트에서 치열한 경쟁을 펼쳤고, 결국 목진석과 오유진이 결승에 올랐다.

4강전에서는 목진석이 김채영 9단을 상대로 353수 만에 백 2집 반승을 거두며 결승에 선착했다. 이어 오유진은 이창호 9단을 상대로 279수 만에 흑 5집 반승을 거두며 결승에 합류했다. 이번 결승에서는 국가대표 감독과 선수라는 이전의 관계를 넘어, 프로기사로서 진검승부를 펼치게 됐다.

두 사람의 통산 상대 전적은 지난해 KB국민은행 챌린지 바둑리그에서 한 차례 맞붙어 목진석이 승리한 바 있다. 결승 3번기 1국은 22일 오후 7시 경기도 성남 K바둑 스튜디오에서 열리며, 2국은 23일 오후 3시, 최종 3국은 같은 날 오후 7시에 진행된다.

우승 상금은 3천만원, 준우승 상금은 1천만원이며, 제한 시간은 각자 10분에 추가시간 20초가 주어지는 피셔 방식으로 치러진다. 새로운 역사의 주인공이 누가 될지 바둑 팬들의 관심이 집중되고 있다.