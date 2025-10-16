TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 2025-2026 V리그 여자부 미디어데이 현장은 이색적인 이벤트로 한껏 달아올랐다. 선수들에게 '감독님을 동물로 그려주세요'라는 요청이 주어지자, 각 구단 대표 선수들은 10초씩 번갈아가며 그림을 완성하며 유쾌한 분위기를 만들었다. 무대 뒤에서 이를 지켜보던 감독들도 웃음을 감추지 못했다.

IBK기업은행의 육서영과 알리사 킨켈라는 김호철 감독을 '이빨 빠진 호랑이'로 그려 현장을 폭소케 했다. '호랑이 감독님'으로 유명한 김 감독이지만, 선수들에게는 부드러운 카리스마로 다가온다는 이유에서였다. 육서영은 "화 안 내시기로 약속해요"라며 재치 있게 상황을 마무리했다.

정관장 선수들은 고희진 감독을 고릴라로, 흥국생명 선수들은 요시하라 도모코 감독을 부엉이로 묘사했다. 각 동물에는 힘, 보호, 지혜 등 감독의 개성이 담겼다. 현대건설 선수들은 강성형 감독을 곰과 부엉이로, 한국도로공사와 페퍼저축은행, GS칼텍스 선수들은 표범, 고양이, 기린 등 다양한 동물로 각자의 감독을 표현했다. 특히 GS칼텍스 유서연은 "감독님이 뛰어다니는 모습이 기린 같다"며 웃음을 자아냈다.

감독들의 잔소리를 따라하는 시간도 이어져, 선수들의 성대모사에 감독들의 얼굴이 붉어지기도 했다. 미디어데이는 선수와 감독 모두에게 소통과 웃음이 가득한 특별한 추억으로 남았다.