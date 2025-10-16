■ 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 중간순위 (16일)

순위 팀명 승패 승차 1 KCC 4승 1패 - 3 정관장 4승 2패 0.5 4 DB

kt

LG 3승 2패 1.0 6 삼성 2승 2패 1.5 7 현대모비스

소노

SK 2승 3패 2.0 10 한국가스공사 5패 4.0

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그가 시즌 초반부터 치열한 순위 경쟁을 펼치고 있다. 16일 기준 중간순위에서 KCC는 4승 1패의 성적으로 단독 1위에 올라섰다.

정관장은 4승 2패로 0.5경기 차이로 KCC를 바짝 추격하고 있다.

DB, kt, LG는 나란히 3승 2패를 기록하며 1.0경기 차이로 중위권에서 각축을 벌이고 있다.

삼성은 2승 2패로 1.5경기 차, 현대모비스, 소노, SK는 2승 3패로 2.0경기 차에 머물러 있다.

반면, 한국가스공사는 시즌 초반 5연패에 빠지며 최하위에 머물고 있다. 앞으로 남은 경기에서 각 팀이 어떤 반전을 보여줄지 팬들의 관심이 집중되고 있다.