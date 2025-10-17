TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 국민체육진흥공단이 문화체육관광부와 함께 ‘2025년 원로 체육인 지원 사업’의 대상자를 모집한다고 17일 밝혔다.

이 사업은 한국 체육 발전에 크게 기여했지만 생계비나 의료비 지원이 필요한 원로 체육인들이 안정적이고 건강한 노후를 보낼 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 올해는 비장애 체육인 1명과 장애 체육인 1명, 총 2명을 신규로 지원할 예정이다.

선정된 대상자에게는 진료 일수 180일 이내의 입원·외래진료 비용(최대 3천만 원) 또는 1천만 원의 생계비가 지원된다. 지원 자격은 체육진흥에 뚜렷한 공적이 있는 60세 이상 체육인 중 질병이나 부상 등으로 1년 이상 장기 요양 중이거나, 국민기초생활 보장법에 따른 수급자 또는 차상위계층에 해당하는 경우다.

신청을 원하는 체육인은 오는 11월 12일까지 관련 서류를 체육공단 이메일로 제출하거나, 종목별 경기단체를 통해 신청할 수 있다. 자세한 내용은 체육공단 누리집(kspo.or.kr)이나 체육인 복지 지원 포털(spowell.kspo.or.kr)에서 확인할 수 있다.