TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 서울 부광약품이 2025 NH농협은행 한국여자바둑리그에서 9년 만에 정규리그 1위를 차지하며 챔피언결정전에 직행했다. 부광약품은 18라운드(통합라운드)까지 12승 4패의 성적으로 정규리그를 마쳤고, 1지명 김채영 9단(14승 2패)과 2지명 이나현 2단(9승 7패)의 활약으로 전·후반기 모두 6승 2패를 기록하며 17라운드에서 일찌감치 1위를 확정지었다. 이는 2016년 통합 우승 이후 9년 만의 쾌거다.

이로써 부광약품은 챔피언결정전 진출권을 획득했고, H2 DREAM 삼척(11승 5패), 포항 포스코퓨처엠(10승 6패), 영천 명품와인(8승 8패), 평택 브레인시티산단(7승 9패)이 각각 2~5위에 올라 포스트시즌에 진출했다. H2 DREAM 삼척의 1지명 김은지 9단은 15승 1패로 다승왕 타이틀을 차지했다.

여자바둑리그 포스트시즌은 29일 영천 명품와인과 평택 브레인시티산단의 와일드카드 1차전으로 시작된다. 이후 준플레이오프와 플레이오프를 거쳐, 승리 팀은 11월 16일부터 정규리그 1위 부광약품과 챔피언결정전 3번기에서 우승을 놓고 격돌한다. 여자바둑리그 우승 상금은 6천만원, 준우승 상금은 4천만원이며, 제한 시간은 시간누적(피셔) 방식으로 운영된다.