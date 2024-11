TSN KOREA (The Sporting News Korea 스포팅뉴스) 최민준 기자 | 'Here we go!'

잉글랜드 프리미어리그(PL) 맨체스터 시티(맨시티)가 펩 과르디올라 감독(53)과 2년 연장 계약을 체결했다.

맨시티는 22일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "과르디올라 감독과 2년 연장 계약을 맺었다"며 "그는 10년 넘게 팀을 이끌며 성공적인 여정을 이어가고 있다"고 밝혔다.

칼둔 알무바라크 맨시티 회장은 "과르디올라 감독과의 동행이 지속돼 기쁘다"며 "그의 헌신과 열정, 혁신적 접근은 축구의 새 기준을 제시했다"고 평가했다. 이에 과르디올라 감독은 "맨시티에서 보낸 시간은 특별했다"며 "더 많은 트로피를 들어 올리는 것이 목표"라고 다짐했다.

2016년부터 맨시티를 이끈 과르디올라 감독은 현재까지 18개의 우승 트로피를 안기며 구단을 잉글랜드 축구 역사상 최강의 팀 중 하나로 자리매김시켰다.

그는 바르셀로나와 바이에른 뮌헨 감독직을 거쳐 맨시티에 부임한 후 역사상 최초 PL 4연패(2020-2021시즌~2023-2024시즌)를 달성했다. 또한 2018-2019시즌 PL, FA컵, 리그컵을 모두 우승한 최초의 팀이 됐다.

특히, 2022-2023시즌에는 구단 사상 처음으로 UEFA 챔피언스리그(UCL) 우승을 추가해 PL, FA컵과 함께 '트레블'을 당성하며 유럽 무대를 정복했다.

과르디올라 감독의 맨시티는 490경기에서 353승(승률 72%)을 기록하며 경기당 평균 2.45골(총 1,200골)을 터뜨렸다. 그는 역대 최다 경기 지휘 기록을 보유한 레스 맥다월(587경기)을 넘어설 가능성도 높다.

한편, 맨시티는 올 시즌 EPL 11경기에서 승점 23점(7승 2무 2패)으로 2위를 기록 중이다. 선두 리버풀(승점 28)에 5점 뒤처져 있는 상황에서 최근 공식전 4연패로 흔들리고 있다.

맨시티가 공식전 4연패를 기록한 것은 과르디올라 감독 부임 이후는 물론이고, 구단이 아랍에미리트(UAE) 자본에 인수되기 전인 2006년 이후 처음이다.





글=최민준 인턴기자