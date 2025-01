TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 |

[ 경기하이라이트 ] 2025 BWF(세계배드민턴연맹) 말레이사 오픈

△여자복식 8강 : 후쿠시마 유키-마츠모토 마유(일본) vs 백하나-이소희(한국)

△여자복식 8강 : 리이징-뤄쉬밍(중국) vs 마츠토모 미사키-시다 치하루(일본)

△혼합복식 8강 : 데차폴 푸아바라눅로-수피사라 파우삼프란(태국) vs 톰 지켈-델핀 델뤼(프랑스)