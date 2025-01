TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 |

[ 경기하이라이트 ] 2025 BWF(세계배드민턴연맹) 말레이사 오픈 - 여자단식 8강전

△안세영(한국) vs 장베이웬(미국)

△라챠녹 인타논(태국) vs 푸트리 쿠수마 와르다니(인도네시아)

△왕즈이(중국) vs 여지아민(싱가포르)