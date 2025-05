TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 최민준 기자 | #arnold #premierleague #liverpoolfc #shortsports #klopp #kloppliverpool

[shortsports] Trent Alexander-Arnold’s Emotional Anfield Farewell #alexanderarnold #liverpool

Trent Alexander-Arnold declared Sunday the ‘best day of my life’ after a warm Anfield reception.