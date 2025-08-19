TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 한국 남자배구 대표팀이 다음 달 필리핀 마닐라에서 열리는 세계선수권대회를 앞두고 참가한 동아시아선수권에서 산뜻한 출발을 알렸다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 대표팀은 19일 중국 장쑤성 장자강에서 열린 대회 B조 조별리그 1차전에서 몽골을 3-0(25-23, 26-24, 25-20)으로 완파했다. 이번 승리로 대표팀은 대회 우승을 향한 첫 걸음을 성공적으로 내디뎠다.

이번 동아시아선수권에는 총 6개 팀이 참가했으며, 한국은 몽골, 대만과 함께 B조에 속했다. 각 조 1, 2위는 크로스매치 방식으로 준결승과 결승에 진출해 최종 우승팀을 가린다.

경기에서는 허수봉(현대캐피탈)과 임동혁(국군체육부대)이 쌍포를 이루며 팀을 이끌었다. 1세트에서 임동혁은 15-15에서 직선 강타로 균형을 깨고, 17-15에서 강력한 서브 에이스를 성공시키며 분위기를 주도했다. 허수봉 역시 22-21에서 대각선 강타로 몽골의 추격을 저지했다.

2세트에서도 임동혁의 활약이 두드러졌다. 18-18에서 연속 득점에 성공했고, 24-24에서는 백어택으로 듀스 접전 끝에 승리를 이끌었다.

3세트에 들어선 한국은 초반부터 4-0으로 앞서며 기세를 이어갔다. 18-15 이후 상대의 연속 범실로 일찌감치 승기를 잡았고, 결국 세트스코어 3-0으로 경기를 마무리했다.

한국 대표팀은 20일 대만과 조별리그 2차전을 치르며, 대회 우승을 향한 도전을 이어갈 예정이다.