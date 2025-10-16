TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 한국 배드민턴의 간판 선수 안세영(삼성생명)이 2026년부터 2029년까지 세계배드민턴연맹(BWF) 선수위원회 위원으로 선임됐다. 대한배드민턴협회는 16일, BWF가 안세영을 비롯한 다섯 명의 선수를 선수위원회 새 위원으로 위촉했다고 공식 발표했다.

BWF 선수위원회는 선수들의 의견이 스포츠 정책과 운영에 적극 반영될 수 있도록 돕는 공식 자문기구다. 이 위원회는 규정 및 규칙 개정, 선수 복지 향상, 국제 대회 환경 개선 등 다양한 분야에서 의견을 제시하며, BWF와 선수들 사이의 가교 역할을 한다.

이번에 선임된 신임 위원에는 여자단식 세계랭킹 1위 안세영을 비롯해 이집트의 도하 하니, 중국의 지아 이판, 네덜란드의 데보라 질레, 인도의 푸살라 V. 신두 등이 포함됐다.

BWF 파타마 리스와드트라쿨 회장은 "BWF 선수위원회는 실제 현장에서 뛰는 선수들이 글로벌 스포츠의 방향성을 함께 만들어갈 수 있도록 보장한다"며, "새로운 위원들의 합류를 진심으로 환영한다"고 밝혔다.

안세영은 최근 경기도 수원체육관에서 열린 BWF 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈 여자단식 결승에서 일본의 야마구치 아카네에게 패하며 준우승을 차지했지만, 이번 위원 선임으로 또 한 번 한국 배드민턴의 위상을 높였다.