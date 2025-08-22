TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 한국 사이클의 차세대 에이스 최태호(18·강원도사이클연맹)가 세계트랙주니어선수권대회 남자 경륜 개인전에서 한국 선수 최초로 금메달을 목에 걸었다.

최태호는 22일(한국시간) 네덜란드 아펠도른에서 열린 결승전에서 1위를 차지하며 한국 사이클의 새 역사를 썼다. 경륜은 여러 명의 선수가 동시에 트랙을 달리며 속도와 위치를 다투는 종목으로, 결승에 오른 6명의 선수들은 250ｍ 트랙을 6바퀴 돌아 마지막 200ｍ 기록으로 순위를 겨뤘다.

최태호는 마지막 순간 시속 70.512㎞의 속도로 치고 나가며 여유롭게 결승선을 가장 먼저 통과했다. 2위 드미트리 파블롭스키(개인중립선수)보다 0.212초 앞선 기록이었다.

이번 대회는 24일까지 이어지며, 정창영 감독이 이끄는 대한민국 선수단은 남녀 6명으로 구성됐다. 최태호는 앞서 남자 단체 스프린트에서도 은메달을 획득했으며, 23일에는 자신의 주종목인 스프린트에 출전해 또 한 번 금메달에 도전한다.