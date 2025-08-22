TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 남자 프로배구 KB손해보험의 외국인 에이스 안드레스 비예나(32·스페인)가 2025-2026시즌 V리그 준비를 위해 본격적으로 팀에 합류한다. 비예나는 지난 20일 오후 늦게 입국해 일본에서 비자 발급 절차를 마친 뒤, 메디컬테스트를 거쳐 선수단에 합류할 예정이다.

지난 시즌 846점으로 득점왕에 오른 비예나는 KB손해보험을 플레이오프로 이끌며 재계약에 성공, 네 시즌 연속 V리그에서 활약하게 됐다. 시즌 종료 후 스페인 대표팀에 차출됐던 그는, 다음 달 필리핀 마닐라에서 열리는 세계선수권에는 출전하지 않아 KB손해보험에 조기 합류하게 됐다.

한편, 비예나의 아내 파트리샤 라브레스(29)는 스페인 여자대표팀의 주전 리베로로 선발돼, 태국 방콕에서 열리는 세계여자선수권에 참가한다. 두 사람은 각자 소속팀과 대표팀에서 바쁜 일정을 소화하고 있다.

KB손해보험은 비예나의 합류로 아시아 쿼터 선수 야쿱까지 포함해 '완전체'로 훈련을 시작한다. 구단 관계자는 "비예나가 대표팀에서 뛰며 몸 상태가 좋다"며, "곧 선수단에 합류할 예정"이라고 전했다.

이로써 남자 외국인 선수 중 세계선수권 국가대표로 차출된 삼성화재의 미힐 아히, 한국전력의 쉐론 베논 에번스, OK저축은행의 디미타르 디미트로프를 제외한 대부분의 외국인 선수들이 팀 훈련에 합류하게 됐다.