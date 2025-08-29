TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 대한핸드볼협회가 K핸드볼의 재도약을 위한 해법을 모색하는 워크숍을 개최했다. 28일 서울 광진구 워커힐호텔에서 열린 이번 행사에는 곽노정 대한핸드볼협회장을 비롯해 전국 15개 시도협회장, 전·현직 선수, 관계자 등 40여 명이 참석해 핸드볼의 미래를 위한 다양한 전략을 논의했다.

워크숍에서는 연령대별 해외 진출 방안, 지도자와 심판, 분석원으로의 전향 활성화, 그리고 시도협회 주도의 전국 핸드볼 클럽 및 학원 네트워크 확대가 주요 과제로 다뤄졌다. 또한, 창단 작업이 진행 중인 태백시청 남자팀이 2026년 H리그에 참가할 수 있도록 지원해 실업팀 수를 늘리는 방안에 대해서도 각 시도가 힘을 합치기로 했다.

특히, 김온아와 박하얀 등 핸드볼 선수 출신들이 엔터테인먼트 분야로 진출하는 사례가 핸드볼의 대중적 인기를 높일 수 있는 새로운 옵션으로 제시됐다.

곽노정 협회장은 “반도체 기술력과 마찬가지로 K핸드볼의 경쟁력을 높이는 주체는 결국 사람”이라며, “잠재력 있는 인재들이 미래에 대한 걱정 없이 핸드볼에 도전할 수 있도록 전국 체육 단체는 물론 정부, 지방자치단체 등 다양한 이해관계자들과 힘을 모으겠다”고 강조했다.

이번 워크숍을 계기로 K핸드볼이 한 단계 더 성장할 수 있는 다양한 방안들이 논의되며, 핸드볼 저변 확대와 선수들의 미래 진로에 대한 기대가 높아지고 있다.