K핸드볼, 새로운 도약을 위한 해법 찾다…대한핸드볼협회 워크숍 성료

전국 핸드볼 관계자 한자리에 모여 미래 전략 논의
핸드볼 선수들의 다양한 진로 모색과 저변 확대 방안 집중

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 대한핸드볼협회가 K핸드볼의 재도약을 위한 해법을 모색하는 워크숍을 개최했다. 28일 서울 광진구 워커힐호텔에서 열린 이번 행사에는 곽노정 대한핸드볼협회장을 비롯해 전국 15개 시도협회장, 전·현직 선수, 관계자 등 40여 명이 참석해 핸드볼의 미래를 위한 다양한 전략을 논의했다.

워크숍에서는 연령대별 해외 진출 방안, 지도자와 심판, 분석원으로의 전향 활성화, 그리고 시도협회 주도의 전국 핸드볼 클럽 및 학원 네트워크 확대가 주요 과제로 다뤄졌다. 또한, 창단 작업이 진행 중인 태백시청 남자팀이 2026년 H리그에 참가할 수 있도록 지원해 실업팀 수를 늘리는 방안에 대해서도 각 시도가 힘을 합치기로 했다.

특히, 김온아와 박하얀 등 핸드볼 선수 출신들이 엔터테인먼트 분야로 진출하는 사례가 핸드볼의 대중적 인기를 높일 수 있는 새로운 옵션으로 제시됐다.

곽노정 협회장은 “반도체 기술력과 마찬가지로 K핸드볼의 경쟁력을 높이는 주체는 결국 사람”이라며, “잠재력 있는 인재들이 미래에 대한 걱정 없이 핸드볼에 도전할 수 있도록 전국 체육 단체는 물론 정부, 지방자치단체 등 다양한 이해관계자들과 힘을 모으겠다”고 강조했다.

이번 워크숍을 계기로 K핸드볼이 한 단계 더 성장할 수 있는 다양한 방안들이 논의되며, 핸드볼 저변 확대와 선수들의 미래 진로에 대한 기대가 높아지고 있다.

