TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 한국프로탁구연맹(KTTP)이 2025 두나무 프로탁구리그의 왕중왕을 가리는 파이널 시리즈 일정을 확정했다. 이번 대회는 오는 11월 14일부터 16일까지 사흘간 경기도 광명시민체육관에서 열린다.

파이널 시리즈에는 지난 6월 열린 시리즈1과 7월 31일 막을 내린 시리즈2의 참가자 성적을 합산해, 남녀 단식 각 16명이 초청된다. 이들은 토너먼트 방식으로 최종 우승자를 가린다. 시리즈1에서는 박규현(미래에셋증권)과 이다은(한국마사회)이 젊은 패기로 남녀 단식 우승을 차지했고, 시리즈2에서는 베테랑 장우진(세아)과 양하은(화성도시공사)이 관록을 앞세워 정상에 올랐다.

이번 파이널 시리즈 우승 상금은 시리즈1과 시리즈2의 우승 상금을 합친 것보다 더 큰 금액이 책정될 예정이다. 또한, 광명시민체육관에 특설 스튜디오를 마련해 팬들에게 더욱 생동감 넘치는 탁구 관람 경험을 제공할 계획이다.

현정화 프로연맹 총괄위원장은 "파이널 시리즈는 시리즈1과 시리즈2를 결산하는 대회이자 최종 챔피언을 가리는 왕중왕전"이라며, "팬들의 뜨거운 호응에 힘입어 최고의 무대를 준비하겠다"고 밝혔다.

한편, 시리즈2 본선은 동양미래대학교 특설스튜디오에서 열렸으며, 주요 경기가 생중계되는 등 관중석이 가득 찰 정도로 큰 인기를 끌었다. 이번 파이널 시리즈 역시 팬들의 기대를 한껏 모으고 있다.