TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 한국 양궁이 광주에서 열린 세계선수권대회에서 리커브 남자 단체전 3연패라는 위업을 달성했다. 김우진(청주시청), 김제덕(예천군청), 이우석(코오롱)으로 구성된 대표팀은 10일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 결승전에서 미국을 6-0(56-55 57-55 59-56)으로 완파하며 금메달을 목에 걸었다.

이로써 한국 남자 양궁 대표팀은 2021년 양크턴 대회부터 세계선수권 남자 단체전에서 3회 연속 우승을 차지하게 됐다. 이번 금메달은 이번 대회 한국 대표팀의 첫 금메달이기도 해 의미가 크다.

특히 김우진은 남자 개인전과 혼성 단체전에서는 아쉽게 우승에 실패했지만, 단체전에서 김제덕, 이우석과 함께 다시 한 번 금메달을 합작하며 환하게 웃었다. 김우진은 이번 금메달로 세계선수권 통산 10번째 금메달을 기록, 현역 최고의 궁사임을 다시 한 번 입증했다. 김제덕과 이우석 역시 세계선수권 통산 3번째 금메달을 획득했다.

결승전에서 김제덕은 첫 3발을 모두 10점에 명중시키며 팀에 우위를 안겼고, 마지막 3발 역시 모두 10점에 꽂히며 승부를 결정지었다. 미국 대표팀에서는 세계 랭킹 1위 브레이디 엘리슨이 분전했지만, 한국의 벽을 넘지 못했다.

한편, 한국 여자 대표팀(안산, 임시현, 강채영)은 동메달 결정전에서 인도를 상대로 또 한 번 메달 사냥에 나선다. 여자 대표팀은 준결승에서 대만에 아쉽게 패하며 3위 결정전에 진출했다.