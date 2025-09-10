TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 2025 세계양궁선수권대회 남자 단체전 결승전에서 한국 대표팀이 극적인 우승을 차지했다. 경기 도중 이우석의 손가락 보호 장비인 '핑거탭'이 빠지는 돌발 상황이 발생했지만, 선수들은 침착하게 활쏘기 순서를 바꾸며 위기를 극복했다. 김제덕이 첫발을 10점에 명중시키며 분위기를 끌어올렸고, 세 선수는 3세트에서 압도적인 점수로 미국을 누르고 우승을 확정지었다.

이우석, 김제덕, 김우진으로 구성된 대표팀은 평소에도 다양한 상황을 가정한 훈련을 반복해왔다. 실제로 순번을 바꿔가며 연습했던 경험이 이번 위기에서 빛을 발했다. 이우석은 "핑거탭을 다시 착용하며 떨렸지만, 훈련 덕분에 침착하게 대처할 수 있었다"고 소감을 밝혔다. 김우진 역시 "스포츠에서는 누구에게나 예상치 못한 일이 일어날 수 있다"며, 앞으로도 계속 도전하겠다는 의지를 드러냈다.

이번 금메달은 한국 대표팀의 이번 대회 첫 금메달이자, 김우진에게는 통산 10번째 세계선수권대회 금메달이기도 하다. 반면, 여자 단체전은 동메달에 그쳤고, 혼성 단체전에서는 은메달을 차지했다. 여자 대표팀의 안산은 "체력적으로 힘들었지만, 내일 있을 개인전에서 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다. 강채영 역시 "세 선수가 모두 시상대에 오르는 것이 목표"라며 팀의 의지를 밝혔다.

한국 양궁 대표팀은 이번 대회에서 예상치 못한 위기 속에서도 흔들림 없는 집중력과 팀워크로 다시 한 번 세계 최강의 저력을 증명했다.