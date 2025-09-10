TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 5개월 앞두고, 쇼트트랙 대표팀이 윤재명 감독의 복귀로 정상화에 한 걸음 다가섰다. 하얼빈 동계아시안게임을 준비 중인 대표팀은 최근 지도자 공백과 교체 논란으로 혼란을 겪었으나, 윤 감독의 현장 복귀로 안정을 기대할 수 있게 됐다.

윤재명 감독은 지난 5월 국제대회 기간 수십만 원의 식사비 공금 처리 문제로 1개월 자격정지 징계를 받았다. 이후 대한체육회 공정위원회 재심의에서 징계 사유가 인정되지 않아 복귀가 결정됐지만, 대한빙상경기연맹은 별도의 인사위원회를 열어 재징계를 내리고, 김선태 이사를 임시 총감독으로 선임했다.

이 과정에서 지도자 선발 및 운영 규정 위반 논란이 불거졌고, 김선태 임시 총감독 역시 과거 선수단 관리 소홀 등으로 중징계를 받은 이력이 있어 논란이 커졌다. 결국 연맹은 비판 여론에 밀려 김선태 감독을 퇴촌시키고, 윤재명 감독의 복귀를 의결했다.

이로써 대표팀은 4개월 만에 지도자 공백 사태를 마무리하고, 윤재명 감독 체제로 올림픽 준비에 집중할 수 있게 됐다. 한편, 윤 감독과 함께 징계를 받았던 A 코치의 복귀 여부는 아직 결정되지 않아, 연맹은 추후 관련 사안을 정리할 계획이다.