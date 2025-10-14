

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 박해리 기자 | 한국 여자탁구가 2025 아시아탁구선수권대회 단체전에서 또다시 중국의 벽을 넘지 못했다.



석은미 감독이 이끄는 한국 대표팀은 14일 인도 부바네스와르에서 열린 여자 단체 준결승에서 세계 최강 중국에 매치 스코어 0-3으로 패해 결승 진출에 실패했다.

이번 대회에서 한국은 2023년 평창 대회 준우승 이후 2년 만에 4강에 올랐으나, 다시 한 번 중국의 벽 앞에서 멈춰 공동 3위에 해당하는 동메달에 만족해야 했다.

대표팀은 신유빈(대한항공), 김나영(포스코인터내셔널), 이은혜(대한항공)를 주축으로 출전했다.

1단식에 나선 세계랭킹 13위 신유빈은 세계 1위 쑨잉사와의 맞대결에서 게임 스코어 1-3(4-11 8-11 11-4 4-11)으로 패했다.

신유빈은 초반 두 게임을 연달아 내주며 고전했지만, 세 번째 게임에서는 포핸드 드라이브와 백핸드 푸시를 섞은 공격으로 11-4 승리를 거두며 기세를 되살렸다.



그러나 쑨잉사가 네 번째 게임에서 2-4 열세를 극복하고 9연속 득점을 터뜨리며 경기의 흐름을 완전히 뒤집었다.



신유빈은 세계 최강자에게 한 게임을 따내며 존재감을 보여줬지만 팀 승리로 이어지지는 못했다.



2단식에서는 세계 36위 김나영이 세계 2위 왕만위와 맞붙었다.



김나영은 첫 게임을 11-8로 따내며 기세를 올렸으나 이후 세 게임을 내리 내주며 1-3(11-8 5-11 7-11 6-11)으로 역전패했다.



3단식에서는 세계 40위 이은혜가 세계 5위 왕이디에게 0-3(8-11 4-11 10-12)으로 완패하며 한국의 도전이 멈췄다.



이은혜는 마지막 게임에서 5-3으로 앞서가다 듀스를 허용한 뒤 아쉽게 패배했다.

경기 후 석은미 감독은 “패배는 아쉽지만 선수들이 끝까지 포기하지 않고 싸워줬다”며 “양하은과 최효주 등 선배들도 벤치에서 큰 힘이 됐다. 메달보다 값진 수확은 자신감을 얻은 것이라고 생각한다”고 밝혔다.

한국 여자대표팀은 이번 대회를 통해 다음 해 열리는 런던 세계선수권대회와 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 의미 있는 경험을 쌓았다.



대표팀은 결승전 종료 후 시상식에 참석한 뒤 17일 오전 인천국제공항을 통해 귀국할 예정이다.