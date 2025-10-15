

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 부산시가 전국체전과 장애인체전 기간인 17일부터 6일간 해운대해수욕장 이벤트 광장과 부산사직운동장 야외광장에서 2025년 전국(장애인)체전 문화예술축전 ‘웨이브온! 부산!’을 개최한다.

이번 축전은 선수단, 관람객, 시민이 모두 함께 즐기는 대규모 축제의 장으로 마련됐다. 행사는 메인 공연 ‘하모니 웨이브’, 특별 기획 ‘패션 웨이브’, 그리고 다양한 부대행사 ‘플레이 웨이브’로 구성된다.

‘하모니 웨이브’는 21일부터 23일까지 해운대해수욕장 이벤트 광장에서 펼쳐진다. 부산의 ‘모던국악밴드 탈피’, ‘강혜라’, 광주의 ‘예락’, 서울의 ‘라이캣크루’ 등 30여 개 예술단체가 무대를 빛낼 예정이다.

저녁마다 열리는 ‘스포츠 명사 토크콘서트’에는 산악인 엄홍길(21일), 패럴림픽 사이클 선수 이도연(22일), 전 야구선수 김병현(23일)이 출연해 관객과 소통한다. 또 가수 정홍일, 하림, 밴드 크라잉넛 등 인기 뮤지션의 특별 공연도 준비되어 있다.

사직운동장 야외광장에서는 전국체전의 정식 종목인 스트리트 댄스(브레이킹) 경연대회와 K팝 댄스 경연대회 등 특별 기획 프로그램 ‘패션 웨이브’가 펼쳐진다.

이와 함께 문화체육관광부 공모사업에 선정된 ‘아트빌리지 흥 축제’도 21일부터 이틀간 영화의전당과 부산콘서트홀에서 열린다.

조유장 부산시 문화국장은 “문화예술축전은 일반 시민, 지역 예술인, 청년 예비 예술가 등 다양한 주체가 직접 참여하는 행사”라며, 모두가 함께 즐길 수 있는 축제임을 강조했다.