축구

메시의 두 번의 마법, 아르헨티나 6-0 대승 이끌다

메시, 골대 불운에도 2도움으로 존재감 과시
아르헨티나, 푸에르토리코 꺾고 FIFA 랭킹 2위 도약 눈앞

 

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 아르헨티나 축구대표팀이 푸에르토리코와의 친선전에서 6-0 대승을 거두며 상승세를 이어갔다.

이날 경기의 주인공은 단연 리오넬 메시였다. 미국 플로리다주 포트 로더데일에서 열린 경기에서 메시는 풀타임을 소화하며 두 개의 도움을 기록, 팀의 대승에 힘을 보탰다.

전반 14분, 메시의 오른발 슈팅이 아쉽게도 크로스바를 맞고 튕겨 나왔지만, 이 기회를 놓치지 않은 아르헨티나는 곧바로 알렉시스 맥 앨리스터의 헤더로 선제골을 기록했다.

이어 전반 23분에는 메시의 감각적인 로빙 패스를 받은 곤살로 몬티엘이 추가골을 터뜨렸다. 맥 앨리스터의 멀티골과 푸에르토리코의 자책골, 그리고 라우타로 마르티네스의 연속 득점이 이어지며 경기는 일방적으로 흘러갔다.

특히, 베네수엘라전에서 결장했던 메시는 소속팀 인터 마이애미에서 멀티골을 기록한 직후 대표팀에 합류해, 득점 대신 정확한 패스로 팀 동료들의 골을 이끌어냈다.

 

이번 승리로 아르헨티나는 10월 A매치 2연전을 모두 승리로 장식하며, FIFA 랭킹 2위 등극 가능성을 높였다. 2026 북중미 월드컵 예선 1위에 이어, 아르헨티나는 최근 최고의 컨디션을 자랑하고 있다.

