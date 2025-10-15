TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 현대캐피탈의 필립 블랑 감독이 2025-2026 V리그 남자부 개막 미디어데이에서 "이번 시즌에도 우리 팀이 우승 후보"라고 자신감을 드러냈다. 15일 서울 청담동 리베라호텔에서 열린 행사에서 블랑 감독은 "지난 시즌처럼 선수들이 잘해줄 것이라 믿는다"며 2년 연속 통합우승에 대한 강한 의지를 보였다.

현대캐피탈은 지난 시즌 컵대회, 정규리그, 챔피언결정전을 모두 석권하며 트레블을 달성했다. 이번 시즌에는 베테랑 전광인을 OK저축은행에 내주고 신호진을 영입했지만, 핵심 전력은 그대로 유지했다. 특히 '쿠바 특급' 레오와 허수봉의 강력한 공격력이 7개 구단 중 최고로 평가받는다. 블랑 감독은 새 시즌 슬로건으로 'Keep the Dream Alive'를 내세우며 "정상의 기쁨을 이어가고 싶다"고 밝혔다.

현대캐피탈은 '반드시 꺾고 싶은 팀' 투표에서도 KB손해보험, 삼성화재, 한국전력, OK저축은행 등 4개 팀의 지목을 받으며 '공적'임을 재확인했다.

대한항공의 헤난 달 조토 감독 역시 "선수들을 믿기 때문에 우리 팀을 우승 후보로 꼽았다"고 말하며, "하루하루 최선을 다하면 좋은 결과가 있을 것"이라며 우승 의지를 숨기지 않았다. 대한항공은 최근 컵대회에서 우승하며 좋은 분위기를 이어가고 있다.

KB손해보험의 레오나르도 아폰소 감독은 "목표에 집중하고 끝까지 포기하지 않는다"는 각오와 함께, 대한항공을 우승 후보로 꼽으며 "우승 경험을 무시할 수 없다"고 평가했다.

우리카드의 마우리시오 파에스 감독은 "우리 사명은 헌신, 목표는 팀워크"라며, 챔프전에 경험이 없는 팀이 올라가길 바란다는 바람을 전했다. 삼성화재 김상우 감독은 '전심전력'을 구호로 내세우며 최선을 다하겠다는 각오를 밝혔다.

한국전력 권영민 감독은 '파한등정'(한계를 깨뜨리고 정상에 오르다)이라는 슬로건으로 우승에 대한 열망을 드러냈고, OK저축은행 신영철 감독은 "우리 팀만의 색깔을 입히고 좋은 습관으로 팀을 재건하겠다"고 강조했다.

2025-2026 V리그 남자부는 각 팀 감독들의 뜨거운 출사표와 함께 치열한 우승 경쟁을 예고하고 있다.