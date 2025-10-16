2025.10.17 (금)

  • 흐림동두천 15.1℃
  • 흐림강릉 15.7℃
  • 흐림서울 16.5℃
  • 흐림대전 19.4℃
  • 흐림대구 19.1℃
  • 흐림울산 19.5℃
  • 흐림광주 22.1℃
  • 흐림부산 21.7℃
  • 구름많음고창 23.2℃
  • 맑음제주 26.3℃
  • 흐림강화 15.4℃
  • 흐림보은 18.0℃
  • 구름많음금산 19.7℃
  • 흐림강진군 23.0℃
  • 흐림경주시 18.6℃
  • 흐림거제 21.8℃
기상청 제공
기사검색 검색창 열기
닫기

종합스포츠

한국 보디빌딩 대표팀, '미스터 유니버스 스위스' 무대에 도전장

스위스에서 펼쳐지는 세계 피트니스 대회
한국 여성 선수 3인, 다양한 종목 출전

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 대한보디빌딩협회가 오는 17일부터 19일까지 스위스 취리히에서 열리는 '2025 세계피트니스 & 보디빌딩연맹(IFBB) 미스터 유니버스 스위스' 대회에 한국 선수단을 파견한다고 16일 밝혔다.

이번 대회에는 '2025 미스터 & 미즈 코리아 대회'에서 대상을 차지한 노소정(슈퍼코어 퍼스널트레이닝센터), 여자 핏 모델 1위 김민서(제주특별자치도보디빌딩협회), 그리고 보디피트니스 163㎝ 이하 부문 4위 김지현(슈퍼코어 퍼스널트레이닝센터) 등 총 3명의 여성 선수가 출전한다.

노소정은 여자 비키니(158㎝ 이하)와 여자 비키니 마스터즈(40세 이상) 부문에, 김민서는 여자 비키니와 여자 핏 모델 부문에 도전한다. 김지현은 여자 보디피트니스(163㎝ 이하)와 여자 보디피트니스 마스터즈(35세 이상) 종목에서 실력을 겨룰 예정이다.

선수단은 16일 출국해 현지 시간 17일 선수 등록과 계측을 마친 뒤, 18일부터 19일까지 본격적인 경기에 나선다. 대회를 마친 뒤 21일 귀국할 계획이다. 한편, 김상운 대한보디빌딩협회 경영전략부회장은 이번 대회에서 심판으로 참가한다.

이성재 기자의 전체기사 보기

Copyright @TSN KOREA (The Sporting News Korea) Corp. All rights reserved.

가장 많이 본 뉴스

더보기
배너