TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 프로야구 2025 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌 플레이오프(PO)가 17일 개막을 앞두고, 출전 선수 명단이 발표됐다. KBO가 16일 공개한 명단에 따르면, 한화 이글스와 삼성 라이온즈는 각각 30명의 엔트리를 확정했다.

한화는 투수 13명을 포함해 총 30명을 등록했으며, 이 중 20명이 KBO리그 포스트시즌 경험이 없는 신예 선수들로 구성됐다. 문동주, 김서현, 노시환, 문현빈 등 팀의 핵심 선수들이 이번 플레이오프를 통해 첫 ‘가을야구’ 무대에 오르게 된다. 외국인 선수를 제외해도 27명 중 17명이 포스트시즌 데뷔전을 치르는 셈이다.

삼성은 투수 12명, 외야수 7명 등 총 30명의 명단을 꾸렸다. 삼성은 와일드카드 결정전과 준플레이오프를 거치며 경험을 쌓은 선수들이 많아, 포스트시즌 기록이 없는 선수는 4명에 불과하다. 준PO에서 제외됐던 내야수 양우현이 이번 엔트리에 합류했고, 왼손 투수 이승현은 이번에도 명단에서 빠졌다.

한화는 올해 정규시즌 타율 0.172로 부진했던 베테랑 내야수 안치홍과, 불펜에서 활약한 김종수가 명단에서 제외됐다. 반면 삼성은 기존 전력에 경험 많은 선수들을 대거 포함시키며 안정감을 더했다.

플레이오프 1차전은 17일 오후 6시 30분, 대전 한화생명 이글스 파크에서 열린다. 한화는 코디 폰세, 삼성은 헤르손 가라비토를 선발 투수로 예고했다.