2025.10.21 (화)

  • 흐림동두천 15.1℃
  • 흐림강릉 15.7℃
  • 흐림서울 16.5℃
  • 흐림대전 19.4℃
  • 흐림대구 19.1℃
  • 흐림울산 19.5℃
  • 흐림광주 22.1℃
  • 흐림부산 21.7℃
  • 구름많음고창 23.2℃
  • 맑음제주 26.3℃
  • 흐림강화 15.4℃
  • 흐림보은 18.0℃
  • 구름많음금산 19.7℃
  • 흐림강진군 23.0℃
  • 흐림경주시 18.6℃
  • 흐림거제 21.8℃
기상청 제공
기사검색 검색창 열기
닫기

종합스포츠

황선우, 자유형 200m 아시아신기록 경신…전국체전 4연패 쾌거

황선우, 쑨양 기록 넘고 아시아 정상에 우뚝
전국체전 2관왕 달성, 금빛 질주는 계속된다

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 황선우(22·강원도청)가 또 한 번 한국 수영의 역사를 새로 썼다. 20일 부산 사직종합운동장 실내수영장에서 열린 제106회 전국체육대회(전국체전) 수영 남자 일반부 자유형 200ｍ 결승에서 황선우는 1분43초92의 기록으로 터치패드를 찍으며 아시아신기록을 경신했다.

이 기록은 그가 2023년 항저우 아시안게임에서 세운 한국신기록(1분44초40)을 0.48초 단축한 것이다. 동시에 쑨양(중국)이 보유하고 있던 아시아기록(1분44초39)까지 넘어서는 쾌거를 이뤘다.

황선우는 이번 대회에서 전국체전 남자 일반부 자유형 200ｍ 4연패를 달성했다. 또한 19일에는 강원도청 동료들과 함께 계영 800ｍ 금메달을 합작하며 대회 2관왕에 올랐다. 개인혼영 200ｍ와 계영 400ｍ에서도 금메달 사냥을 이어갈 예정이다.

세계선수권 무대에서도 꾸준히 메달을 획득해온 황선우는 올해 싱가포르 세계선수권에서는 4위를 기록하며 아쉽게 4회 연속 메달 획득에는 실패했지만, 전국체전에서의 활약으로 다시 한 번 자신의 저력을 입증했다. 이번 성과를 바탕으로 2026년 아이치·나고야 아시안게임에서의 활약도 기대를 모으고 있다.

장도연 기자의 전체기사 보기

Copyright @TSN KOREA (The Sporting News Korea) Corp. All rights reserved.

가장 많이 본 뉴스

더보기
배너