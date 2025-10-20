TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 황선우(22·강원도청)가 또 한 번 한국 수영의 역사를 새로 썼다. 20일 부산 사직종합운동장 실내수영장에서 열린 제106회 전국체육대회(전국체전) 수영 남자 일반부 자유형 200ｍ 결승에서 황선우는 1분43초92의 기록으로 터치패드를 찍으며 아시아신기록을 경신했다.

이 기록은 그가 2023년 항저우 아시안게임에서 세운 한국신기록(1분44초40)을 0.48초 단축한 것이다. 동시에 쑨양(중국)이 보유하고 있던 아시아기록(1분44초39)까지 넘어서는 쾌거를 이뤘다.

황선우는 이번 대회에서 전국체전 남자 일반부 자유형 200ｍ 4연패를 달성했다. 또한 19일에는 강원도청 동료들과 함께 계영 800ｍ 금메달을 합작하며 대회 2관왕에 올랐다. 개인혼영 200ｍ와 계영 400ｍ에서도 금메달 사냥을 이어갈 예정이다.

세계선수권 무대에서도 꾸준히 메달을 획득해온 황선우는 올해 싱가포르 세계선수권에서는 4위를 기록하며 아쉽게 4회 연속 메달 획득에는 실패했지만, 전국체전에서의 활약으로 다시 한 번 자신의 저력을 입증했다. 이번 성과를 바탕으로 2026년 아이치·나고야 아시안게임에서의 활약도 기대를 모으고 있다.