

TSN KOREA 김민제 기자 | 여자 프로배구 IBK기업은행이 7연패 탈출의 흐름을 살려 페퍼저축은행과의 원정 경기에서 연승을 노린다.

여오현 감독대행은 오는 30일 광주 페퍼스타디움에서 열리는 맞대결을 앞두고 팀 분위기를 끌어올리며 총력전에 나선다는 계획을 밝혔다.

기업은행은 지난 26일 흥국생명전에서 3-0으로 완승하며 길었던 연패를 끊었다. 김호철 전 감독 사퇴 이후 여오현 대행이 첫 경기에서 승리를 따내며 팀 분위기도 크게 개선됐다.

이번 상대 페퍼저축은행은 올 시즌 최하위권 이미지를 벗고 3위권을 유지하며 강팀 반열에 올라선 팀이다. 1라운드 맞대결에서 기업은행이 역전승을 거뒀지만 당시 페퍼의 외국인 공격수 조이 웨더링턴이 부상으로 결장한 만큼 이번 경기가 사실상 첫 ‘정면 승부’다.

기업은행은 블로킹과 서브에서 상대를 흔드는 전략을 이어갈 전망이다. 1라운드 맞대결에서도 기업은행은 블로킹 12-6, 서브 에이스 8-4로 우위를 보였다. 중앙에서 최정민과 이주아가 중심을 잡고 있으며, 빅토리아와 킨켈라의 공격 안정 여부도 승부의 핵심이다.

특히 페퍼저축은행의 공격 핵심인 조이와 아시아 쿼터 미들 블로커 시마무라 하루요에 대한 대응이 관건이다. 여 대행은 두 선수 모두 높이와 파워, 이동 공격에서 강점을 지닌 만큼 조직적인 블로킹으로 차단하겠다는 방침을 밝혔다.

여오현 대행은 “흥국생명전 이후 회복 훈련을 통해 선수들의 컨디션을 조정했다”며 “강한 서브로 상대 리시브를 흔든 뒤 조이와 시마무라의 공격을 막아내면 승산이 있다”고 말했다.

최하위권 탈출과 연승을 노리는 IBK기업은행이 부진에 빠진 페퍼저축은행을 상대로 다시 한 번 기세를 이어갈 수 있을지 주목된다.