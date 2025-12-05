TSN KOREA 박영우 기자 | LA 레이커스의 르브론 제임스가 18년 동안 이어온 두 자릿수 득점 행진을 멈췄다. 그러나 경기를 결정지은 마지막 순간, 승리의 주역은 여전히 제임스였다.

제임스는 5일 토론토 원정에서 8점에 그치며 2007년 1월 6일 이후 1천297경기 연속 기록했던 두 자릿수 득점 행진이 마감됐다. 이는 NBA 역사상 최장 기록이며, 2위 마이클 조던의 866경기와 비교해도 압도적이다.

득점은 적었지만 그의 존재감은 흔들리지 않았다. 제임스는 11개의 어시스트를 배달하며 레이커스의 123대 120 승리에 핵심 역할을 했다.

특히 종료 직전 하치무라 루이의 버저비터 3점을 이끌어낸 패스는 경기의 흐름을 완전히 바꾼 장면이었다. 오스틴 리브스의 패스를 받은 제임스는 직접 득점하지 않고 왼쪽 코너의 하치무라에게 정확한 패스를 연결했고, 공은 그대로 림을 통과했다.

경기 후 제임스는 “기록이 끊긴 건 아무렇지 않다. 이겼기 때문”이라고 담담히 말했다. 레이커스 J.J. 레딕 감독은 “제임스는 오늘 자신이 몇 점인지 알고 있었을 것”이라며 “그러나 그는 옳은 농구를 선택했다. 농구의 신은 그런 플레이에 보답한다”고 평가했다.

레이커스는 루카 돈치치가 출산으로 자리를 비운 가운데 리브스가 3점슛 5개를 포함해 44점을 몰아넣으며 팀 공격을 이끌었다. 리브스는 어시스트도 10개를 기록해 더블더블을 완성했다.

레이커스는 이날 승리로 16승 5패를 기록하며 서부 콘퍼런스 2위를 지켰다.



[5일 NBA 전적]

필라델피아 99-98 골든스테이트

보스턴 146-101 워싱턴

유타 123-110 브루클린

LA 레이커스 123-120 토론토

미네소타 125-116 뉴올리언스