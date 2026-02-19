TSN KOREA 박영우 기자 | 한국 여자 컬링 대표팀이 세계 1위 스웨덴 꺾고 준결승 진출의 유리한 고지를 선점했다. 예선 최종전 캐나다전 결과에 따라 자력 4강 진출 여부가 결정된다.

한국 여자 컬링 대표팀은 18일 이탈리아 코르티나담페초의 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 컬링 라운드로빈 8차전에서 스웨덴을 8-3, 7엔드 만에 제압했다.

세계랭킹 3위 한국은 이번 승리로 5승 3패를 기록하며 미국과 공동 3위에 올랐다. 스웨덴은 6승 2패, 스위스는 5승 2패다. 한국은 19일 오후 10시 5분 같은 장소에서 열리는 캐나다와의 예선 최종전에서 승리하면 자력으로 준결승에 진출한다. 패할 경우 다른 팀 경기 결과를 지켜봐야 한다.

이날 경기에서 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 1엔드 후공에서 김민지가 정교한 샷으로 하우스에 스톤 3개를 모아두었고, 스킵 김은지가 마지막 스톤으로 스웨덴 스톤을 밀어내며 3점을 선취했다.

2엔드 선공에서도 1점을 추가했다. 스웨덴 스킵 안나 하셀보리의 마지막 샷이 정확도를 잃으면서 한국이 기회를 살렸다.

3엔드에서는 하셀보리가 버튼에 위치한 한국 스톤 2개를 더블 테이크아웃으로 제거하려 했지만 실패했다. 한국은 이를 놓치지 않고 2점을 더해 6-0으로 달아났다.

4엔드에서도 2점을 추가하며 8-0까지 점수 차를 벌렸다. 스웨덴은 5엔드에서 1점을 만회했으나 흐름을 바꾸지 못했다. 6엔드에서 한국이 전략적으로 1점을 내준 뒤 7엔드에서도 침착하게 운영했고, 남은 엔드에서 역전이 어렵다고 판단한 스웨덴이 악수를 청하며 경기를 마쳤다.

전날 이미 4강 진출을 확정한 스웨덴은 잇단 실책을 범했고, 한국은 이를 정확히 파고들었다. 샷 성공률과 전략 운용에서 모두 우위를 보인 경기였다.

한국은 캐나다를 꺾을 경우 경우의 수를 따질 필요 없이 4강행을 확정한다. 두 팀이 공동 4위로 동률을 이룰 경우 예선 맞대결 승자가 상위에 오른다. 세 팀 이상이 동률일 경우 팀 간 전적을 기준으로 순위를 가린다.

한국 대표팀은 마지막 한 경기에서 자력 4강을 노린다.

사진= TSNKOREA AI