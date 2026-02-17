2026.02.17 (화)

종합스포츠

2026 동계올림픽 국가별 금메달 순위...노르웨이 1위, 한국 16위 (현재기준)

 

 

TSN KOREA 박영우 기자 |   ■ 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 국가별 메달합계 순위

 

순위 국가 합계
1 노르웨이 12 7 9 28
2 이탈리아 8 4 11 23
3 미국 6 8 5 19
4 일본 4 5 9 18
5 독일 4 7 6 17
6 오스트리아 5 7 3 15
7 프랑스 4 7 4 15
8 네덜란드 6 5 1 12
9 스웨덴 5 5 1 11
9 캐나다 2 4 5 11
11 스위스 5 2 3 10
12 대한민국 1 2 3 6
13 호주 3 1 1 5
13 중국 0 3 2 5
15 체코 2 2 0 4

 

 

■ 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 국가별 금메달 순위
 

순위 국가 합계
1 노르웨이 12 7 9 28
2 이탈리아 8 4 11 23
3 미국 6 8 5 19
4 네덜란드 6 5 1 12
5 오스트리아 5 7 3 15
6 스웨덴 5 5 1 11
7 스위스 5 2 3 10
8 독일 4 7 6 17
9 프랑스 4 7 4 15
10 일본 4 5 9 18
11 호주 3 1 1 5
12 영국 3 0 0 3
13 캐나다 2 4 5 11
14 체코 2 2 0 4
15 슬로베니아 2 1 1 4
16 대한민국 1 2 3 6

 

▲ 대한민국 세부 종목 현황

종목 합계
쇼트트랙 0 1 2 3
스노보드 1 1 1 3

 

 

 

박영우 기자

Copyright TSN KOREA. All rights reserved.

