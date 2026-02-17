TSN KOREA 박영우 기자 | ■ 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 국가별 메달합계 순위
|순위
|국가
|금
|은
|동
|합계
|1
|노르웨이
|12
|7
|9
|28
|2
|이탈리아
|8
|4
|11
|23
|3
|미국
|6
|8
|5
|19
|4
|일본
|4
|5
|9
|18
|5
|독일
|4
|7
|6
|17
|6
|오스트리아
|5
|7
|3
|15
|7
|프랑스
|4
|7
|4
|15
|8
|네덜란드
|6
|5
|1
|12
|9
|스웨덴
|5
|5
|1
|11
|9
|캐나다
|2
|4
|5
|11
|11
|스위스
|5
|2
|3
|10
|12
|대한민국
|1
|2
|3
|6
|13
|호주
|3
|1
|1
|5
|13
|중국
|0
|3
|2
|5
|15
|체코
|2
|2
|0
|4
■ 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 국가별 금메달 순위
|순위
|국가
|금
|은
|동
|합계
|1
|노르웨이
|12
|7
|9
|28
|2
|이탈리아
|8
|4
|11
|23
|3
|미국
|6
|8
|5
|19
|4
|네덜란드
|6
|5
|1
|12
|5
|오스트리아
|5
|7
|3
|15
|6
|스웨덴
|5
|5
|1
|11
|7
|스위스
|5
|2
|3
|10
|8
|독일
|4
|7
|6
|17
|9
|프랑스
|4
|7
|4
|15
|10
|일본
|4
|5
|9
|18
|11
|호주
|3
|1
|1
|5
|12
|영국
|3
|0
|0
|3
|13
|캐나다
|2
|4
|5
|11
|14
|체코
|2
|2
|0
|4
|15
|슬로베니아
|2
|1
|1
|4
|16
|대한민국
|1
|2
|3
|6
▲ 대한민국 세부 종목 현황
|종목
|금
|은
|동
|합계
|쇼트트랙
|0
|1
|2
|3
|스노보드
|1
|1
|1
|3