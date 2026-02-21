TSN KOREA 박영우 기자 | 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1,500m에서 김길리(성남시청)가 금메달을 차지했다. 최민정(성남시청)은 은메달을 획득했다.

김길리는 21일 한국시간 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 여자 1,500m 결승에서 2분 32초 076의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 이번 대회에서 한국 선수로는 처음으로 2관왕에 올랐다.

이번 금메달은 스노보드 여자 하프파이프 최가온, 쇼트트랙 여자 3,000m 계주에 이은 한국 선수단 세 번째 금메달이다. 김길리는 여자 3,000m 계주 금메달, 여자 1,000m 동메달에 이어 1,500m 금메달까지 추가하며 이번 대회에서 금메달 2개와 동메달 1개를 수확했다.

최민정은 2분 32초 450으로 은메달을 차지했다. 이로써 동·하계를 통틀어 올림픽 개인 통산 7번째 메달을 기록했다. 이는 진종오(사격), 김수녕(양궁), 이승훈(스피드스케이팅·6개)을 넘어선 한국 선수 최다 메달 기록이다.

경기 운영은 치밀했다. 김길리는 8강과 준결승을 모두 조 1위로 통과하며 안정적인 흐름을 이어갔다. 강력한 경쟁자로 꼽히던 코트니 사로(캐나다), 산드라 펠제부르(네덜란드) 등은 준결승에서 탈락하며 판도가 바뀌었다.

결승에서는 김길리와 최민정이 나란히 후미에서 체력을 안배했다. 레이스 중반 7바퀴를 남기고 최민정이 바깥 코스로 치고 나가며 2위로 올라섰다. 김길리도 인코스를 파고들며 순위를 끌어올렸다.

3바퀴를 남기고 최민정이 선두로 올라섰고, 김길리가 2위로 따라붙었다. 승부는 마지막 두 바퀴에서 갈렸다. 김길리는 직선 주로에서 폭발적인 가속으로 최민정을 추월하며 선두를 탈환했다. 이후 격차를 유지한 채 가장 먼저 결승선을 통과했다.

경기 후 두 선수는 서로를 끌어안으며 격려했다. 같은 종목에 출전한 노도희(화성시청)는 8강에서 탈락했다. 동메달은 커린 스토다드(미국)가 차지했다. 이탈리아의 아리아나 폰타나는 5위에 머물렀다.

이날 남자 5,000m 계주 은메달까지 더해 한국 쇼트트랙은 하루에만 3개의 메달을 추가했다.

사진= TSNKOREA AI