2026.02.20 (금)

  • 맑음동두천 12.1℃
  • 맑음강릉 15.5℃
  • 맑음서울 13.0℃
  • 맑음대전 13.3℃
  • 맑음대구 14.0℃
  • 맑음울산 15.6℃
  • 맑음광주 14.8℃
  • 맑음부산 13.9℃
  • 맑음고창 12.8℃
  • 맑음제주 14.4℃
  • 맑음강화 10.5℃
  • 맑음보은 12.5℃
  • 맑음금산 13.1℃
  • 맑음강진군 13.8℃
  • 맑음경주시 14.5℃
  • 맑음거제 13.4℃
기상청 제공
기사검색 검색창 열기
닫기

종합스포츠

2026 동계올림픽 '금메달' 국가 순위...노르웨이 1위, 한국 15위 (현재기준)

 

TSN KOREA 박영우 기자 | ■ 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 금메달 국가 순위

 

Rank(순위) Country(국가) Gold(금) Silver(은) Bronze(동) Total(합계)
1 Norway (노르웨이) 16 8 10 34
2 United States (미국) 9 12 6 27
3 Italy (이탈리아) 9 5 12 26
4 France (프랑스) 6 8 5 19
5 Netherlands (네덜란드) 6 7 3 16
6 Sweden (스웨덴) 6 6 3 15
7 Switzerland (스위스) 6 4 4 14
8 Germany (독일) 5 8 8 21
9 Austria (오스트리아) 5 8 5 18
10 Japan (일본) 5 7 12 24
11 Canada (캐나다) 4 5 6 15
12 China (중국) 3 3 4 10
13 Australia (호주) 3 2 1 6
14 United Kingdom (영국) 3 0 0 3
15 Republic of Korea (대한민국) 2 2 3 7

 

▶ 대한민국 세부 종목 현황

Sport (종목) Gold(금) Silver(은) Bronze(동) Total(합계)
Short Track (쇼트트랙) 1 1 2 4
Snowboard (스노보드) 1 1 1 3

 

 

■ 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 메달합계 국가 순위

 

Rank(순위) Country(국가) Gold(금) Silver(은) Bronze(동) Total(합계)
1 Norway (노르웨이) 16 8 10 34
2 United States (미국) 9 12 6 27
3 Italy (이탈리아) 9 5 12 26
4 Japan (일본) 5 7 12 24
5 Germany (독일) 5 8 8 21
6 France (프랑스) 6 8 5 19
7 Austria (오스트리아) 5 8 5 18
8 Netherlands (네덜란드) 6 7 3 16
9 Sweden (스웨덴) 6 6 3 15
9 Canada (캐나다) 4 5 6 15
11 Switzerland (스위스) 6 4 4 14
12 China (중국) 3 3 4 10
13 Republic of Korea (대한민국) 2 2 3 7
14 Australia (호주) 3 2 1 6

 

 

박영우 기자의 전체기사 보기

Copyright TSN KOREA. All rights reserved.

가장 많이 본 뉴스

더보기
배너