TSN KOREA 박영우 기자 | ■ 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 금메달 국가 순위
▶ 대한민국 세부 종목 현황
|Sport (종목)
|Gold(금)
|Silver(은)
|Bronze(동)
|Total(합계)
|Short Track (쇼트트랙)
|1
|1
|2
|4
|Snowboard (스노보드)
|1
|1
|1
|3
■ 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 메달합계 국가 순위
|Rank(순위)
|Country(국가)
|Gold(금)
|Silver(은)
|Bronze(동)
|Total(합계)
|1
|Norway (노르웨이)
|16
|8
|10
|34
|2
|United States (미국)
|9
|12
|6
|27
|3
|Italy (이탈리아)
|9
|5
|12
|26
|4
|Japan (일본)
|5
|7
|12
|24
|5
|Germany (독일)
|5
|8
|8
|21
|6
|France (프랑스)
|6
|8
|5
|19
|7
|Austria (오스트리아)
|5
|8
|5
|18
|8
|Netherlands (네덜란드)
|6
|7
|3
|16
|9
|Sweden (스웨덴)
|6
|6
|3
|15
|9
|Canada (캐나다)
|4
|5
|6
|15
|11
|Switzerland (스위스)
|6
|4
|4
|14
|12
|China (중국)
|3
|3
|4
|10
|13
|Republic of Korea (대한민국)
|2
|2
|3
|7
|14
|Australia (호주)
|3
|2
|1
|6