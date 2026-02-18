TSN KOREA 박영우 기자 | 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 컬링 대표팀이 세계 1위 스위스의 벽을 넘지 못했다. 준결승 진출을 향한 경쟁도 한층 치열해졌다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨 설예지, 리드 설예은, 파이브 김수지로 구성된 한국은 18일 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 예선 7차전에서 스위스에 5-7로 패했다. 이로써 한국은 4승3패가 되며 캐나다와 공동 4위에 자리했다.

이번 대회 여자 컬링은 10개 팀이 라운드로빈 방식으로 맞붙어 상위 4개 팀이 준결승에 오른다. 한국은 전날까지 공동 2위권을 유지했지만, 이날 패배로 4강 ‘마지노선’인 4위로 내려왔다. 현재 스웨덴이 6승1패로 선두를 달리고, 스위스와 미국이 5승2패로 뒤를 잇고 있다.

경기 내용은 팽팽했다. 한국은 1엔드에서 후공을 잡았으나 마지막 스톤이 하우스에 남으며 1점을 선취했다. 그러나 2엔드에서 스위스의 정교한 테이크아웃에 3점을 내주며 흐름이 넘어갔다. 3엔드와 4엔드에서 각각 1점씩을 따내 3-3 동점을 만들었지만, 중반 이후 세밀한 샷 싸움에서 밀렸다.

7엔드에서 더블 테이크아웃 시도가 실패하며 1점을 허용했고, 9엔드에서는 스위스가 더블 테이크아웃을 성공시키며 2점을 추가해 4-7로 벌어졌다. 한국은 10엔드에서 트리플 테이크아웃으로 반격을 노렸으나 대량 득점에는 실패했고, 결국 마지막 스톤을 남긴 채 악수를 나눴다.

이제 한국은 18일 오후 스웨덴과 8차전을 치른다.

스웨덴은 1998 나가노 대회 이후 올림픽 여자 컬링에서 가장 꾸준한 성적을 낸 강호다. 2006 토리노, 2010 밴쿠버, 2018 평창에서 금메달을 차지했고, 2022 베이징에서는 동메달을 목에 걸었다.

스킵 안나 하셀보리 팀은 이번 대회 초반 6연승을 달리다 7차전에서 캐나다에 패했지만 여전히 선두를 유지하고 있다. 한국은 지난해 의정부에서 열린 세계선수권에서도 하셀보리 팀에 5-7로 패한 바 있다. 상대 전적과 경험 면에서 쉽지 않은 승부가 예상된다.

이어 19일에는 공동 4위 캐나다와 맞대결을 펼친다. 남은 두 경기는 사실상 4강 진출을 가를 분수령이다. 한 경기라도 놓치면 자력 진출이 어려워질 수 있다.

사진= Getty Images TSNKOREA AI